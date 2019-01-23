Son dakika: FETÖ’nün 9 mahrem imamına şok baskın!

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle Kasım 2017'den bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayıp 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında işlem tesis edilmeyen asker şahıs şüphelilerden 230'unun firari durumda olduğu öğrenildi.

853 TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 384'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları, 853 şüphelinin ise tutuklandığı belirlendi.

9 MAHREM İMAMA OPERASYON

Bugün itibariyle ise İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen söz konusu soruşturmalar kapsamında itirafçı olan şüphelilerin verdiği isimlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Sözde yapılanmada örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu olup onlardan askeri birlik ve personeli hakkında bilgi toplayan, ayrıca askeri okullara örgüt elemanlarının sızmasını sağlayan, örgütsel tabirle sözde "imam" olarak geçen, üst düzey yönetici durumundaki 9 sivile yönelik gözaltı kararı verildi.

Haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul ve 1 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği öğrendildi.







