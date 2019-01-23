Yılmaz Özdil yalnız değilmiş! Atatürk sömürüsü...

Atatürkçülük kılıfı altında para kazanma derdine düşen Yılmaz Özdil, sadece 1881 adet bastığı eski kitabını 2500 liradan bugün satışa çıkarmıştı. Eski kitabı üzerinden milyonlarca lira para kazanacak olan Özdil'e sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Vatandaşlar Özdil için, "Tüccar" ve "Atatürk İstismarcısı" ifadesini kullandılar.

Atatürk maskesi ile soygun

SÖMÜRÜDEN PARA KAZANANLAR ÖZDİL İLE SINIRLI DEĞİL...

Atatürk sömürüsü üzerinden para kazanan tüccarlar arasında Mustafa Kemal'e benzerliği ile bilinen Göksel Kaya, 2 saatlik gözaltı süresini Atatürkçüleri etkilemek için kitaplaştıran Müjdat Gezen ve Can Dündar da bulunuyor...

ATATÜRK'E BENZERLİĞİNDEN DOLAYI PARAYI KIRIYOR

Mustafa Kemal'e benzerliğiyle bilinen tiyatrocu Göksel Kaya da basit bir benzerliği ciddi bir ranta çevirdi. Hakkında cinsel taciz ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok dava açılan Kaya, Kemalistlerin her etkinliğinde boy gösteriyor. Söz konusu etkinliklerden yüksek meblağlar kazanıyor.

VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR DA KİTAP SATIŞINDAN KÖŞELİK

Yıllarca kendi Atatürkçü olarak lanse eden, MİT TIR'ları kumpası sonrası FETÖ'nün medya ayağının önemli isimlerinden biri olduğu anlaşılan ve vatana ihanetten yargılanırken firar eden Can Dündar da Mustafa Kemal'i anlattığı 'Sarı Zeybek' üçlemesinden para kazanmaya devam ediyor...

Halk TV'de katıldığı bir programda Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan ve akabindeki süreçte gözaltına alınan Müjdat Gezen de Kemalistler üzerinden para koparmak için kitap yazdı. Yalnızca iki saat kaldığı adliyede yaşadıklarını 'Haddini Bil' ismiyle kaleme alan Gezen, bu kadar da olmaz dedirtti. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile benzeri STK'lar hep Mustafa Kemal'in ismini kullanarak bağış topladı...