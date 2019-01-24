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’ın avukatı itirafçı oldu

’ın avukatı Gülcan Karakaş itirafçı oldu. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak Kocaeli Cezaevi’nden tahliye olan Karakaş örgütün “hukuk grubu” hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İfadesinde, turnike sistemine sokulan kızların cinsel açıdan köleleştirildiğini anlatan Karakaş, Adnan Oktar’a muhalif isimlere suçlar uydurularak yalancı şahitler üzerinden yüzlerce dava açıldığını belirtti.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:26
Adnan Oktar’ın avukatı itirafçı oldu

Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün 'Hukuk Grubu' üyesi olduğu iddia edilen Gülcan Karakaş itirafçı oldu.



KARA PARA AKLAMA, CİNSEL İSTİSMAR, TEHDİT...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi. Karakaş'ın, soruşturma kapsamında itirafçı olan 5. avukat olduğu belirtildi. İddialara göre Gülcan Karakaş da örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçıların sayısı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler olmak üzere, 35'e yükseldi.

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Adnan Oktar’ın avukatı itirafçı oldu
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