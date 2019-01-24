Bahçeli’den Muharrem İnce'ye: Vay densiz vay...

MHP Genel Başkanı Devlet Baçheli, MHP aday tanıtım toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında beka vurgusu yaparken, "31 Mart'ın beka ile ne ilgisi varmış. Yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak mankurtların işidir. Zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka olarak görseydi kendimizden şüphe ederdik. Kimin ne söylediğinin önemi yok, 31 Mart beka seçimidir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aday tanıtım toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

"KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

31 Mart 2019'da Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

"KAÇMAYA MAHKÛMLAR"

Bu dava dualıdır. Bu dava ihlaslıdır. Bu dava şehitlerin kanı üzerinde yükselmiş, bugünlere gelmiştir. Mert kovalar, namert kaçar. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mahkûmdur.

"İMAN VARSA İMKÂN VAR"

Milliyetçi Hareket için imkânsız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz. Türk milletine hizmet yolunda zorluk varsa aşacağız. İmkânsızlık varsa üstesinden geleceğiz. İman varsa imkân vardır.

50. YILA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Önümüzdeki yıllarda 3 hilal gururla dalgalanacak, Türk milletimin gelecek umudu olacaktır. Önümüzdeki 9 Şubat günü MHP'nin 50'nci yıl dönümünü şölen havasında, çok görkemli şekilde kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı ki, hangi çileler çekilmedi ki? 1948'de Millet Partisi ile başlayan doğuş, doğruluşa, 9 Şubat 1969'a da aşama aşama ulaşmıştır. Partimizin yaşı 50, siyasetimizin yaşı 70'tir. Davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.

"DEMOKRATİK İMTİHAN"

Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de yazılan tarihe şahitlik ediyoruz. MHP, Türkiye'nin önünü açıyor, gelişmesine destek veriyor. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin milli bekayı savunmak için fedakârlıksa fedakârlık, bedelse bedel… Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mahalli idareler seçimini de bu şekilde kavrıyoruz. Cumhur İttifakı, cumhurun özlemlerini benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti sistemsel yenilenmeyi başarmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyice kökleşmesi hayat memat meselesidir. Mahalli idareler seçimi yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Bugüne kadar aday olarak ilan ettiğimiz adaylarımızın seçilmesini istiyoruz. Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin sütündedir. Beka yoksa belediye taş yığınıdır.

"MANKURTLARIN İŞİDİR"

31 Mart'ın beka ile ne ilgisi varmış. Yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak mankurtların işidir. Zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka olarak görseydi kendimizden şüphe ederdik. Kimin ne söylediğinin önemi yok, 31 Mart beka seçimidir.

"ATEŞLE OYNARLAR"

Konuşmasında Suriye'deki duruma ilişkin mesajlar veren Bahçeli, "Türkiye Fırat'ın doğusuna girilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün aleyhimize" dedi. Güvenli bölge önerisine değinen MHP lideri "Güvenli bölgeyi terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır" diye konuştu. "Kürt kökenli kardeşlerimizle terör örgütleri arasında bağ kurmak tarihe ihanettir" diyen Bahçeli, "Münbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Geç kalırsak hainler gemiyi azıya alırlar" mesajı verdi.

"UMUTSUZLUK YOK"

Bahçeli, teşkilata da şu mesajı verdi:

"Gevşemeye müsaade etmeden, umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst ve yetişmiş kadrolarımızla milliyetçi hareketi zafere ulaştırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı günbegün yoğunlaştırmalıyız. Cesur olacağız umutsuzluğu yöremize sokmayacağız."