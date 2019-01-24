Bakan Soylu’dan Sözcü’ye sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü gazetesinin 'Foça'daki seçmen oyunu bozuldu' başlıklı manşetinin yalan olduğunu belirterek gazeteye sert tepki gösterdi. Soylu, "Kendi ülkemize bunu yapmayalım. Bu bizim ülkemiz, başkasının ülkesi değil. Bu yalanı buraya yazan gazete biraz araştırsın. Jandarma bir kolluk kuvvetidir, askeri kuvvet değildir. Foça'daki eğitiminde de kolluk kuvveti olduğu için oy kullanma hakkına sahiptir. Sonra görev birliklerine geri dönerler. 24 Haziran seçimlerinde orada kurs gördükleri için orada oy kullanmışlar. Bir kısmı da kendi memleketlerine gitmiştir" dedi.