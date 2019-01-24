CHP’de Mustafa Sarıgül depremi

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CHP'de bitmeyen krizlere bir yenisi daha eklendi. Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, aday gösterilmeyeceğini öğrenince CHP'den istifa etti. Sarıgül, CHP Genel Merkezi tarafından isminin bir türlü açıklanmaması üzerine dün bir açıklama yaptı.Adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını belirten Sarıgül, "Bütün yaptıklarıma rağmen, CHP'den vefa görmedim. CHP'ye, partili yurttaşlarıma değil, parti yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Kararsızlıklarına, açık olmamalarına, hâlâ adayları netleştirmemelerine ve bana karşı vefasız davranmalarına tepkiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor. Büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" dedi. Sarıgül'ün DSP'den aday olabileceği belirtiliyor.