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’de depremi

Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı Şişli’den istediği adaylığı alamayan , ’den istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olduğunu da açıkladı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
CHP’de Mustafa Sarıgül depremi
CHP'de bitmeyen krizlere bir yenisi daha eklendi. Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, aday gösterilmeyeceğini öğrenince CHP'den istifa etti. Sarıgül, CHP Genel Merkezi tarafından isminin bir türlü açıklanmaması üzerine dün bir açıklama yaptı.

CHP'DE VEFA GÖRMEDİM
Adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını belirten Sarıgül, "Bütün yaptıklarıma rağmen, CHP'den vefa görmedim. CHP'ye, partili yurttaşlarıma değil, parti yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Kararsızlıklarına, açık olmamalarına, hâlâ adayları netleştirmemelerine ve bana karşı vefasız davranmalarına tepkiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi ya kazanmak istemiyor; ya da umut olmayı beceremiyor. Büyük hayal kırıklığı yaşadım; kimselere söyleyemedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum" dedi. Sarıgül'ün DSP'den aday olabileceği belirtiliyor.
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CHP’de Mustafa Sarıgül depremi
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