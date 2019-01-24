Son dakika haberi: CHP’li başkan yardımcısından şaşırtan destek!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yardımcısı Abdullah Der'den şaşırtan bir destek geldi.

BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK

Der, katıldığı bir yemek toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit ederek Erzincanlı bir aday çıkarılmazsa oyunu AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vereceğini söyledi.

CHP'li başkan yardımcısından şaşırtan destek!

"BENİM BİR TANE HEMŞERİM VAR"

Abdullah Der şunları söyledi: "Gün geldi çattı. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta derken adaylar açıklanacak, bir tane Erzincanlı olmayacak. Hadi gidin işinize bakın, gelin affedersiniz hamal gibi çalışın… Yok öyle bir şey. Artık biz hamallık yapmayacağız. Ben aday değilim, ama aday olan hemşerilerimiz var. Bizim üzerimize, şahsımın üzerine ne düşüyorsa ben sonuna kadar varım. Şunun da altını çizerek söylüyorum. İsterlerse beni partiden de atsınlar… Eğer ki bizim hemşerilerimizi belli ilçelerde aday göstermezlerse benim bir tane hemşerim var, Binali Yıldırım oyum ona… Bu kadar net… Kusura bakmasınlar."