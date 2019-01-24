Fuat Avni gibi davrandı ağır cezalık oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı, görsel basın ve sosyal medya alanındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının örgüt faaliyetleri ile alakalı yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Zaman ve Yeni Hayat gazetelerinde ekonomi ve spor yazıları yazan Nurullah Öztürk hakkında FETÖ iddianamesi düzenlendi.

FUAT AVNİ İLE BENZER TWETLER ATTI

İddianamede, şüpheli Nurullah Öztürk'ün Fuat Avni hesabının Twitter'daki paylaşımlarındaki içeriklere benzer tweetler attığı yer aldı.

Fuat Avni ile Nurullah Öztürk'ün twetlerinin analizine yer verilen iddianamede Fuat Avni'nin paylaşımlarındaki içeriklerle Nurullah Öztürk isimli kullanıcının içeriklerinde benzerlik görüldüğü belirtildi.

İddianamede örgüt lehine yapılmış başka hesaplardaki paylaşımları şüphelinin retweet yaptığı belirtildi.

İddianamede, Öztürk'ün Zaman Gazetesi'nde FETÖ lehine yazı yazdığı belirtildi. Köşe yazısında "İktidara köle olmayı ve kendisine giydirilmek istenen deli gömleğini reddeden herkes, iktidar için en büyük tehdit ve yok edilmesi gereken bir hedeftir artık. İpek Medya Grubu boyun eğmediği ve köleleştirilemediği için malına mülküne el konulmuş ve dört ay gibi kısa bir sürede bilerek ve isteyerek batırılmıştır" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Nurullah Öztürk'ün Zaman Gazetesi kapatıldıktan sonra kurulan Yeni Hayat Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli gelecek günlerde hâkim karşısına çıkacak.