Koltuk ittifakı

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Seçim yarışına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, Millet İttifakı'yla girecek. CHP-İP ittifakının adayları hala açıklayamaması, parti teşkilatları ve tabanı isyan ettiriyor. İki partide de seçimler öncesi büyük umutsuzluk yaşanıyor. Partililer, "Aday belirlemeyi beceremeyenler nasıl ülke yönetecek" diye tepki gösteriyor.

ORTALIK TOZ DUMAN

İstanbul ve Ankara'yla birkaç şehir için el sıkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener, pazarlıkları bir türlü sonuca bağlayamıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında ilçe adaylarında büyük tartışma ve sıkıntıların yaşandığı öğrenildi. 'Benim olacak' kavgasına tutuşan iki lider, garanti olarak gördükleri yerleri birbirine kaptırmamak için her yola başvuruyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in direnişi krizi daha da derinleştirdi. İttifakta büyük bir çatlak meydana geldi. Son olarak İP'in İzmir'de Tunç Soyer'e karşı isyan bayrağı açması CHP'yi birbirine kattı. Aziz Kocaoğlu'nun da yeniden aday olduğunu açıklamasıyla, Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkıştı. CHP lideri çözüm için Akşener'e koştu. Zoraki kurulan ittifakı toparlamak için genel başkanlar önceki gün akşam yemeğinde bir araya geldi. Çatlakları kapatmak amacıyla yapılan toplantıda, Üsküdar adayı konusunda büyük kriz yaşandı.

GÖRÜŞME FİYASKO

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'e Üsküdar'dan Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na Üsküdar'da oturduğunu hatırlatan Akşener, Bekaroğlu'na karşı çıktı. Akşener, "Büyükşehiri size bıraktık, kendi ilçemde kendi adayıma oy vereceğim" diye cevap verdi. Zoraki ittifaktaki koltuk çatlağı böylece daha da büyüdü. Restleşmelerin damgasını vurduğu ancak uzlaşma amacıyla görüşen iki genel başkanın yemeği fiyaskoyla sonuçlandı.

BEKLEMEKTEN SIKILDI

CHP-İP aday tartışmaları ve belirsizlik istifayla sonuçlandı. Şişli'den aday olan Mustafa Sarıgül, parti yönetimine ateş püskürerek CHP'den istifa etti. Adayın hala açıklanmamasına tepki gösteren Sarıgül, adının başka ilçelerle anılması ve işaret edilmesinden yorulduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak için istifa edip, bağımsız aday olacağının sinyalini veren Sarıgül'ün adaylığına İP karşı çıkıyordu. (Güneş)



