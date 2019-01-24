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Karla kaplı arazide terör operasyonu

Komandolar tarafından tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 11:53
Karla kaplı arazide terör operasyonu

Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu icra edildiği belirtildi. İlçenin kırsalında tespit edilen sığınakta; mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Karla kaplı arazide terör operasyonu
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