Karla kaplı arazide terör operasyonu

Muş'ta dondurucu soğuğa rağmen terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren komandolar, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Varto ilçesinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu icra edildiği belirtildi. İlçenin kırsalında tespit edilen sığınakta; mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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