BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerin sorunlarını dinledi. Yıldırım, korsan taksicilerin taksici esnafının emeğine haksız bir şekilde ortak olduğunu ve haksız rekabete yol açtıklarını anlattı."Korsan taşımanın her türlüsüne karşıyız. Haksız rekabet oluşturuyor. Alnının teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın yanındayız. Bu şehrin sorunlarını bu şehrin yükünü taşıyanlarla beraber çözeceğiz" diyen Yıldırım, taksicilerin vergisini ödediğini, sorunları tam bir dayanışma halinde oldukları taksicilerle çözeceklerini dile getirdi.Ardından bölgedeki esnafı da ziyaret eden Binali Yıldırım'ın, "Nasıl buldunuz burayı?" sorusuna gazeteciler, "Siz nasıl buldunuz?" karşılığını verince Yıldırım, "Yorum yok" diyerek espriyle yanıtladı.Binali Yıldırım, ayrıca hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ayşen Gruda için de "Çok değerli bir sanatçıydı, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardından cenaze törenine katıldı. Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eşlik etti. Tabuta omuz veren Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla da tek tek tokalaştı.