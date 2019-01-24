‘Kurşunlu’ eski günlerine döndü

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Teröristlerinyaktığı tarihi Kurşunlu Camisi 4 milyon liralık onarım çalışmaları sonrasında aslına uygun yapıldı. Terör örgütü PKK'nın hendek açtığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde karargah olarak kullandığı ve ardından ateşe vererek yaktığı tarihi Kurşunlu Cami'nde (Fatih Paşa) başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık iki yılı aşkındır süren çalışmalar sonucu, kentteki ilk Osmanlı eseri olan cami yeniden kullanıma hazır hale getirildi. 503 yıllık caminin halıları serildi, iç donanımı yeniden yapılırken, bazı yerlerde ise kurşun izleri kaldı. Cami, Sur ilçesinde çukur kazan teröristlerce ateşe verilerek yakılmıştı. Oonarım için yaklaşık 4 milyon lira harcandı.