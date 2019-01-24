Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Kurşunlu’ eski günlerine döndü

‘Kurşunlu’ eski günlerine döndü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
‘Kurşunlu’ eski günlerine döndü
Teröristlerin yaktığı tarihi Kurşunlu Camisi 4 milyon liralık onarım çalışmaları sonrasında aslına uygun yapıldı. Terör örgütü PKK'nın hendek açtığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde karargah olarak kullandığı ve ardından ateşe vererek yaktığı tarihi Kurşunlu Cami'nde (Fatih Paşa) başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık iki yılı aşkındır süren çalışmalar sonucu, kentteki ilk Osmanlı eseri olan cami yeniden kullanıma hazır hale getirildi. 503 yıllık caminin halıları serildi, iç donanımı yeniden yapılırken, bazı yerlerde ise kurşun izleri kaldı. Cami, Sur ilçesinde çukur kazan teröristlerce ateşe verilerek yakılmıştı. Oonarım için yaklaşık 4 milyon lira harcandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kurşunlu’ eski günlerine döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN