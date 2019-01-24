Polis Akademisi'nin FETÖ raporu: Yabancı istihbarat servislerine çalışıyor

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Polis Akademisi Başkanlığı'nca "Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ" başlıklı bir rapor hazırlandı. FETÖ'nün ekonomik faaliyetleriyle ABD'de yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği anlatılan raporda şu ifadeler kullanıldı:"Vatansız bir örgüt olan FETÖ, herkesle koalisyon kurabilecek bir zihniyettedir ve yabancı istihbaratlar ile Türkiye karşıtı planları birlikte yürütmektedir. FETÖ, dernekler vasıtasıyla Almanya'da eğitim faaliyetlerinde bulunarak devletten büyük miktarlarda maddi destek almaktadır. Örgüt üyelerinin Almanya'nın yeni örgüt merkezi olduğuna dair itirafları mevcuttur."Raporda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla güç boşluğu oluşan geniş alanları kontrol altına almak isteyen ABD'nin FETÖ'yü bölgede aparat olarak kullandığına değinildi.Raporda "FETÖ'nün uluslararası yapılanmasının aydınlatılması, sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından değil uluslararası barış ve güvenlik için de önemlidir. Bir nevi Gladyo yapılanması unsuru olan FETÖ'nün aslında vesayetin başka bir hali olduğu ortadadır. Dış istihbarat örgütleri, FETÖ gibi taşeronlar aracılığı ile millet iradesini ipotek altına almaya çalışmaktadırlar" denildi.