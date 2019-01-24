Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

'ın ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanılmayan caminin altına teröristlerce yapılan sığınak bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:17
Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak'ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN