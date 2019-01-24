Tezkere bıraktı Afrin’e gitti

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Zeytin Dalı Harekâtı'nda bölücü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'den Reyhanlı'ya attıkları roketlerle iki üyesi yaralanan İri Aşireti'ne bağlı Göçer ailesi, Suriye'ye asker uğurladı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı sürerken 3 Şubat 2018'de teröristlerin Reyhanlı'ya attıkları roketle yüzünden yaralanan 50 yaşındaki Gazi Abdülkerim Göçer'in yeğeni Mehmet Durmuşoğlu Göçer (24) tezkere bıraktı. Uzman Onbaşı olan Göçer, Reyhanlı- Suriye Hattı'nda göreve başladı. Ailesi, Göçer'in 1 ay sonra Suriye'ye kalıcı göreve gideceğini belirtti.Zeytin Dalı Harekâtı sürerken vatani görevini Manisa'da Komando olarak yapan Mehmet Göçer, ailesinden iki kişi yaralanınca tezkere bırakma kararı aldı. Göçer askerliğini tamamladı ve Uzman Çavuş olmak için TSK'ya başvuru yaptı. Hedefi kahraman Mehmetçikler'le mesai arkadaşı olup, omuz omuza PKK/YPG'li teröristlerin roketler atarak sivilleri öldürdükleri Suriye'nin Afrin şehrinde görev yapmaktı. Mülakatların ardından süreç tamamlandı ve 12 aylık vatani görevini tamamlayan Göçer 6 ay önce Uzman Onbaşı oldu. Göçer, Hatay'daki Reyhanlı Jandarma Hudut Karakolu'nda göreve başladı ve Afrin'e gitti.Afrin'de destek kuvvet olarak görev yapan ve Suriye'ye gidip gelen Göçer, "Kahraman şehitlerimiz gibi bayrağımız, devletimiz ve milletimiz için son damla kanımıza kadar canımızı vermeye hazırız. Benim hedefim de arkadaşlarım gibi Kızılelma'dır. İlk adımı burada attım. Şimdi hedefimize doğru birlikte ilerleyeceğiz. Vatanımız ve topraklarımız için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve Aziz şehitlerimizin isimlerini daima yaşatacağız" dedi.Afrin'den atılan roketle yaralanan ve yüzüne 9 dikiş atılan Abdülkerim Göçer, "Yeğenimle gurur duyuyorum. Mehmetçiğin ve devletimizin daima yanındayız" dedi.