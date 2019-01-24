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'in Atatürk istismarısıyla ilgili 'tan önemli değerlendirme

23 Ocak Saat 9’u 5 geçe 1881 adet kitabı 2500 liradan satacağını açıklayan sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Kısa sürede 2500 liradan kitap satın alacak 1881 kişi bulmayı başaran Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsünden 4.7 milyon lirayı cebine indirdi. Yılmaz Özdil’e tepki yağmaya devam ediyor. Atv'de yayınlanan ve 'un sunduğu programında Melih Altınok konuyu eleştirerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 17:55
Yılmaz Özdil'in Atatürk istismarısıyla ilgili Melih Altınok'tan önemli değerlendirme

Yılmaz Özdil'in daha önce yayınladığı kitabını dün 2500 liradan satışa çıkarması tüm kesimlerce eleştirilmişti. Atatürk sömürüsü üzerinden 4 saatte 5 milyon lirayı cebine indiren Yılmaz Özdil, kendisini eleştirenlere de yakışıksız ifadeler kullanmıştı. ATV'de yayınlanan Son Durak programında Melih Altınok, Özdil'in Atatürk sömürüsü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Melih Altınok'un Yılmaz Özdil sömürüsü üzerine yaptığı önemli değerlendirmeler:

Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarıyla milyonluk vurgunu...

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Yılmaz Özdil'in Atatürk istismarısıyla ilgili Melih Altınok'tan önemli değerlendirme
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