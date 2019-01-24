Yılmaz Özdil'in Atatürk istismarısıyla ilgili Melih Altınok'tan önemli değerlendirme

Yılmaz Özdil'in daha önce yayınladığı kitabını dün 2500 liradan satışa çıkarması tüm kesimlerce eleştirilmişti. Atatürk sömürüsü üzerinden 4 saatte 5 milyon lirayı cebine indiren Yılmaz Özdil, kendisini eleştirenlere de yakışıksız ifadeler kullanmıştı. ATV'de yayınlanan Son Durak programında Melih Altınok, Özdil'in Atatürk sömürüsü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Melih Altınok'un Yılmaz Özdil sömürüsü üzerine yaptığı önemli değerlendirmeler:

Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarıyla milyonluk vurgunu...