31 Mart ülkenin beka seçimi

MHP, yerel seçimdeki belediye başkan adayları için Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir. Bakınız çevrenize, huzurlu bir tek coğrafya, iç denge ve barışını tesis etmiş bir tek ülke görebilecek misiniz? Balkanlar sarsılıyor, özellikle Makedonya kaynıyor. Avrupa sancılı, Kafkasya sallantıdadır. AB'de kanama vardır, Londra-Brüksel ilişkisi karmakarışıktır. Dahası güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir. Her yer karışık, her taraf karanlıktır. Küresel emperyalizm şirret oyun peşinde, habis senaryosunu icranın derdindedir.Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti'nin adaylarının olduğu yerde AK Parti'ye oy ve destek vereceğiz. Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız. CHP'nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteğiyle un ufak edeceğiz.Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık birikim ve tecrübesiyle, 50 yıllık ilke ve tutarlılığıyla, 50 yıllık siyasi ahlak ve ağırlığıyla Türkiye'nin önünü açıyor, serpilip gelişmesine destek veriyor. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık veya al-ver sürecine dâhil olmaksızın milli bekamızın haklarını savunmak için fedakârlıksa fedakârlık, mücadeleyse mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir.Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir. Beka yoksa belediye taş yığını, beton yıkıntısıdır. Beka yoksa yani var oluşumuz hücum ve hüsrana uğramışsa, ne yapalım belediyeyi, nasıl yapalım siyaseti? Hem belediye hem de beka diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi de herkesin bilmesini istiyorum.Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere yönelik peş peşe manidar saldırılar gerçekleşiyor. Ve Türk milleti Fırat'ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Menbiç Yol Haritasına uymayan, PKK/YPG/PYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır.Bahçelikonuşmasında, CHP'li Muharrem İnce'nin sözlerine göndermede bulunarak şöyle dedi: "Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi varmış? Hezeyan çukuruna düşen zillet neferlerine göre, yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, Cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunuymuş. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız? Kaldı ki, CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ'den oluşan, arkalarında Türk düşmanlarının bulunduğu zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka görseydi biz kendimizden şüphe eder, acaba doğru mu yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık.Adaytanıtım toplantısı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Ankara Kapalı Spor Salonu'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi büyük bir coşkuyla karşıladı. Konuşmasını yapmadan önce katılımcıları salonda selamlayan Bahçeli'ye vatandaşlar, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla destek verdi.