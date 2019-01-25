Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Cumhur ittifakının belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Gerek AK Partili gerek MHP'li kardeşlerimizi inşallah bu süreçte 31 Mart akşamının adeta heyecanıyla kutluyorum.

31 Mart'ta görevlerini devredecek arkadaşlarımıza Erzurum'a hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Bugün Erzurum'da coşkulu atmosferde hep birlikte aday tanıtım toplantımızı icra ettik. 31 Mart akşamı sandıklar açılana kadar zorlu bir süreci yaşayacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bu süreci başarıyla yürütmemiz gerekiyor.

ZİRA BİZİM EN ÖNEMLİ ŞİARIMIZ NEDİR?

Bugün burada gerek partimiz il başkanı, gerek MHP il başkanı, iki kardeşimiz de birlikte bulundular. Birlikte bu yolculuğa çıkıyorlar. Hep birlikte eski-yeni demeden milletvekillerimiz, siyasilerimiz bu startı vermiş oluyoruz. Kendi adaylarımızın olduğu yerlerde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerlerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bu oylarımızı da gönül huzuru içinde vereceğiz. Herhangi bir soruya, hiçbir AK Partilinin kesinlikle yer vermemesini istiyorum. Zira bizim en önemli şiarımız nedir? Unutmayın; bizim bir vaadimiz var. Ve biz bu vaadimize sadık olacağız.

BU SEÇİMLER SADECE TÜRKİYE'NİN İÇİNDE TAKİP EDİLMEYECEK, TÜM DÜNYADAN TAKİP EDİLECEK

Değerli kardeşlerimizin bir şeye önem vermesi lazım. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Şunu unutmayın; bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan takip edilecek. AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacak? Sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecekler. O yüzden atacağımız adımlar çok önemli.