Birol Gür’den Salih Bayraktar’a destek ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç'le beraber AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'a destek ziyaretinde bulundu. MHP İl Başkanı Gür ve İlçe Başkanı Bilgiç'e MHP İstanbul İl Sekreteri Osman Gür, MHP İl Başkan Yardımcıları Selahattin Koçarslan, Metin Arı, Recai Alp, Enç Öker Albayrak, İl Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk'ün eşlik ettiği ziyarette MHP Sarıyer ilçe Başkan Yardımcıları Ömer Efe, Emre Şişman, Mesut Topaloğlu ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin İnci ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Vekili Melih Özyardımcı ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcıları İlhan Bal, Hüseyin Cevahiroğlu, Cenk Laleli de hazır bulundu.

MİLLİ VE YERLİ HİZMET ANLAYIŞI SARIYER'E KAZANDIRACAK

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Salih Bayraktar'a belediye başkan adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Gür, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hizmet odaklı, milletin sorunlarını çözecek, Türkiye'nin güçlü ve huzurlu geleceği için ittifak yapan milli ve yerli siyaset anlayışının Sarıyer'de vatandaşın teveccühü ile iktidar olacağını kaydetti. Gür, "Sarıyer'de yeni bir dönemin başlayacağını umut ediyorum. Bugüne kadar pek çok çalışmaya imza atmış, hem siyasette hem iş hayatında önemli başarılar elde etmiş bir isim olan Salih Bayraktar Sarıyerliler için önemli bir fırsat. Tüm Sarıyerli hemşehrilerimizin bu fırsatın farkında olduğuna inanıyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HUZURLU SARIYER'İ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

AK Parti Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da "MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Birol Gür ve yönetimini Sarıyer'de ağırlamaktan, desteklerini yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Sarıyer'de 250 bin seçmenin tamamının oyuna talip olduklarını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: "Bu hizmet yolculuğunda Türkiye'nin ve Sarıyer'in menfaatlerini önceleyen, Sarıyerlileri milli ve yerli bir hizmet anlayışında buluşturacak, Sarıyer'i ticaretin, turizmin, kültürün, sanatın ve en önemlisi huzurun şehri yapacak bir gönül belediyeciliğine talibiz. Son 4,5 yılda Sarıyer'e sadece bir ilçe başkanı olarak kazandırdıklarımız, belediye başkanlığımız sırasında yapacaklarımızın küçük bir örneğini oluşturuyor. Hep birlikte mutlu ve huzurlu Sarıyer'i çocuklarımız için inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. İki heyet daha sonra hep birlikte akşam yemeği yedi.