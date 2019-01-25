Caminin altında PKK sığınağı

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Diyarbakırİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri 22 Ocak'ta, Lice'nin güney bölgesindeki dağlık ve kırsal alanda başlattığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu" tamamlandı. Operasyon sırasında Lice'nin Çavundur Köyü'nde bulunan bir camiyi kontrol eden komandolar, girişi tahta ve halıfleks ile kapatılmış bir sığınak buldu. Sığınakta çok miktarda ilk yardım malzemesi ve sağlık malzemeleri bulundu. Teröristler tarafından gizlenmek ve kış üstlenmesi amacıyla kullanılan oda tipi sığınakta, dikkat çekmediği ve güvenli olduğu için, zaman zaman sözde bölge sorumlusu düzeyindeki teröristlerin de kaldığı, ayrıca yaralanan ya da hastalanan teröristlerin de tedavi edildikleri tespit edildi.