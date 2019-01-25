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'de istifa!

'nin Felahiye ilçesinde belediye başkan adayı Kerim Karakoç, parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığından istifa ettiği bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 11:04

Karakoç, 14 Kasım 2018'de CHP Genel Merkezi tarafından Felahiye Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığını belirtti.

İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu Felahiye ilçesinin İYİ Parti'ye verildiğini vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti:

"Aday gösterildiğim tarihten bugüne kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. İttifak gereği Felahiye ilçesi İYİ Parti'ye verilmiştir. Bu durum pek çok Felahiyeli kardeşimizi üzmüştür. Partim 'adaysın' dedi, ben de aldığım bu görevi tüm benliğimle yerine getirmek için gece gündüz gayret ettim. Felahiye halkı da bu süreçte hep yanımda oldu. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu konu ile alakalı noter huzurunda CHP Kayseri il yönetimine ve İncesu Seçim Kuruluna göndermiş bulunduğum ihbarname ile parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığımdan istifa etmiş bulunmaktayım."

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CHP'de istifa!
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