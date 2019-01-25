Dindar insanları işkence yapmakla suçladı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninİyi Parti'yle ittifakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Mansur Yavaş'tan skandal sözler geldi. Katıldığı bir televizyon yayınında hayvan hakları ve hayvana eziyetle ilgili konuşan Yavaş, kamuoyunda büyük tepkiye yol açan ifadeler kullandı. Yavaş hayvana eziyet konusunda muhafazakar kesimin çocuklarını hedef gösterecek çirkin sözler söyledi.Yavaş katıldığı bir televizyon programında, başkentlilere yönelik vaatlerini anlatırken hayvan hakları ve hayvana eziyet konusunda skandal ifadeler kullandı. Hayvan haklarına 'insani' yaklaşanların "Sokak hayvanları aç geziyor, bunlara bakılması lazım. Avrupa'daki gibi sahip olmaması lazım" dediğini ifade eden Yavaş bu sözlerin ardından da skandal cümlelere imza atarak "Ama maalesef olaylara dini açıdan bakıp yaklaşan insanlarımız da hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil'. Ama bakarsınız en fazla eziyet edenlerin, bu tür söylemlerde bulunanların çoluğu çocuğu yakınları yapıyor bunlara eziyeti" iftirasını attı. AK Parti, hayvan hakları ve hayvana yapılan kötü muamele, şiddet ve kasten öldürme suçlarıyla ilgili bu suçlara yönelik cezaları ağırlaştıracak yasa taslağı üzerindeki çalışmalarını sürdürürken CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın hayvanlara eziyet edenlere yönelik ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.