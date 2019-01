Dünyanın her yerindeki darbelere karşıyız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kara Harp Okulu'nda Türkiye'nin ilk milli ve yerli harita uygulaması olan HGM Atlas ve HGM Küre uygulamasının tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Başımıza 15 Temmuz'da bir darbe girişimi geldi. Demokrasiye inanmış bir ülke olarak, demokrasiye inanmış Cumhurbaşkanı olarak tüm heyetimle, ekibimle dünyanın neresinde bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorunda. FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, gevşeme, gerileme asla söz konusu değil. Bu ülkeyi FETÖ belasından tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecek. Dünyada böylesine büyük bir tehdide karşı mücadelesini bizim kadar hukuk devleti sınırları içinde yürüten ve yürütebilecek başka ülke yok. Darbecilerin gözlerini kan bürümüş şekilde sokakları ateşe boğdukları anlarda dahi bu anlayıştan taviz vermedik. Bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik. FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık.Yapay zeka her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrim. Bu değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda kullandığımız yöntemleri, geçmişteki operasyonlarla karşılaştırmak mümkün dahi değil. Gelişerek, kalkınarak, büyüyerek, zenginleşerek elde ettiğimiz gücü sadece kendi çıkarlarımızı ve refahımızı tahkim etmek için değil, tüm kardeşlerimiz, insanlık için kullanıyoruz.Rusya ziyaretimizin ana ekseninden birini bu oluşturuyordu. Afrin'de, İdlib'de, Cerablus'ta huzuru nasıl sağlarız? Yoksa bizim "Suriye'de işgal" diye bir derdimiz yok. Biz anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Burada topraklarımızda en ufak bir parselasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Diğer tüm güçlerin ajandalarında başka hesaplar, projeler var. Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki.Bugün bardağın boş tarafından baktığımızda, "Niye bu kadar geciktik"' diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise "Hamdolsun biz de milli harita uygulamamıza kavuştuk" diyoruz.Savunma sanayinde yüzde 20 gibi bir ihtiyacı karşılarken şu anda yüzde 65 seviyesine çıkmış durumdayız, yeterli değil. Dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz yeni uydularla, halen hazırlığını sürdürdüğümüz 3 yeni uyduyla bu yarışta yerimizi almanın gayreti içindeyiz. Gerek Küre gerekse Atlas, ilçeme, köyüme kadar her şeyi gösteriyor. Münbiç, Afrin'inde gayet net bir şekilde gösteriliyor olması heyecanımızı daha da artırıyor.Dünya yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. Mesela Almanlar "Endüstri 4.0", Japonlar "Toplum 5.0" diyor.Biz ise "Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye" diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür. Nasıl ülkemizin her karış toprağı canımız pahasına bir değere sahipse her bayt veriye aynı gözle bakmalıyız.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı konuşmada, "Bu çalışmalar bizi son derece heyecanlandırmakta ve geleceğe çok daha ümitle bakmamıza neden olmaktadır. Biruni'nin, Kaşgarlı Mahmut'un, İbrahim Mürsel'in, Piri Reis'in, Ali Macar Reis'in ve Katip Çelebi'nin harita alanındaki çalışmaları Türk ve dünya haritacılığının temel taşları. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü de atalarımızdan aldığı feyizle bugün bir ilki başarmakta, tamamen yerli ve milli Atlas ve Küre uygulamalarını milletimizin hizmetine sunmaktadır" diye konuştu.Birsenede tamamlanan HGM Atlas iki boyutlu, yükseklik verisini içeren HGM Küre ise üç boyutlu. Uygulamayla harita alanında dışa bağımlılık ortadan kalktı. İhtiyaç duyulan coğrafi veri, bilgi ithaline gerek kalmaksızın sağlanacak. Eczane, okul, kamu binası, otobüs durağı gibi adreslere ulaşılabilecek, yol tarifi imkanlarından faydalanabilecek. Böylece benzer yabancı uygulamalar vasıtasıyla kişisel verilerin toplanmasının önüne geçilecek. Törende Atlas ve Küre'den çekilen Erdoğan'ın memleketi Rize'in Güneysu ilçesi, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Rumeli Feneri, Münbiç ve Afrin'den görüntüler yer aldı.