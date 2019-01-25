Eksi 20 derecede terör operasyonu

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MUŞ'ta-20 derece soğuğa rağmen kırsalda operasyonlarını sürdüren komandolar, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe vurdu. Tespit edilen bir sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Havanın soğukluğunu al bayrağın sıcaklığında unutan kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. Bu arada Suriye'deki gelişmelere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/ YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.