Gaffar Okkan 18 yıldır unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de faili meçhil suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruması, şehit edildiği yerde anıldı Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve korumaları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 18 yıl önce uğradıkları suikast sonucu şehit olmuştu. Şehitler için olay yerinde anma programı yapıldı. Bazı vatandaşlar, evlerine Türk bayrağı astı. Kur'an-ı Kerim okunan anma programında ellerinde Türk Bayrağı ve Okkan'ın fotoğrafları bulunan şehit yakınları, gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlarla şehitlik anıtına karanfil bıraktı. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, aradan geçen 18 yıl içerisinde Diyarbakır halkının onu unutmadığını ifade etti