İtirafçı olmak için sıraya girdiler

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Konya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 5 Ocak'ta Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan 37'si muvazzaf 46 asker gözaltına alındı. Askerden 10'unun daha önce FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde ev imamlığı, şehir dışı talebe mesulü gibi görevlerde bulundukları ortaya çıktı. 19'unun da mahrem abileri ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğünde örgüt bağlantılarının deşifre olduğu ve haklarında birden çok delil bulunduğu anlatılan askerlerden 25'i etkin pişmanlık yasasından faydalanabilmek için itirafçı oldu ve örgütle tanıştıkları yıllardan itibaren görüştükleri FETÖ yöneticilerini deşifre etti. İtirafçılar adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, örgüt bağlantılarını inkar eden 14 asker tutuklandı.