Konya'da uyuşturucu operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karapınar ilçesinde yaşayan Naci Ö'nün evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Naci Ö'nün evine baskın düzenledi.

Evdeki aramada 4 bidon içerisinde 24 kilo 550 gram esrar, hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Naci Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer operasyon ise Ahmet Y'nin Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine düzenlendi.

Şüpheliyi takibe alan polis, kent girişinde zanlının aracını durdurdu.

Araçtaki aramada 3 kilo 300 gram esrar, 377 gram kokain, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

Ahmet Y, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.