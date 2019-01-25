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‘Maduro kardeşim dik dur, yanındayız’

Giriş Tarihi: 25.1.2019
‘Maduro kardeşim dik dur, yanındayız’
Başkan Erdoğan, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak destek veren ilk liderlerden biri oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."
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‘Maduro kardeşim dik dur, yanındayız’
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