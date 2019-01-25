Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkelerin dışlanmasına, izolasyonuna ve iç işlerine müdahalesine karşı olduğunu belirterek, son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD'nin sürekli Venezuela'nın iç işlerine karıştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Venezuela'da seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.