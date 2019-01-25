Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

üzerine düşeni yapmaya hazır

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkelerin dışlanmasına, izolasyonuna ve iç işlerine müdahalesine karşı olduğunu belirterek, son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD'nin sürekli Venezuela'nın iç işlerine karıştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Venezuela'da seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN