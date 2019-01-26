Adana’da Cumhur İttifakı dayanışması

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'nın 5 ilçesindeki belediye başkan adayları önceki gün belli oldu. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında adayların isimlerini AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler açıkladı. Seyhan ilçesinde eski il başkanı avukat Fikret Yeni aday gösterilirken, Yüreğir'de Mehmet Fatih Kocaispir, Ceyhan'da Ali Alper Boydak, Aladağ'da Mustafa Akgedik ve Tufanbeyli'de ise mevcut belediye başkanı avukat Remzi Ergü aday gösterildi. Güler, Cumhur İttifakı kapsamında Adana ve 10 ilçede MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini belirtti.Öte yandan Adana'da AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, dün seçim çalışmaları sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan M.A. kaçarken, bacağından yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeni'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.