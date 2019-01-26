AK Parti’den proje bankası

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarının kullanacağı bugüne kadar ki başarılı projelerin yer aldığı " proje havuzu" oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde vatandaştan da onay alan projelerin AK Parti Genel Merkezi'ne ulaştırılması istendi. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri projelerinin başarılı uygulamaları da proje bankasında yer alacak. Proje havuzu ilk sınavını ise 31 Mart seçimlerinde verecek. Yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları kendi projelerinin yanı sıra isterlerse bu proje havuzundan yararlanarak kendi illerine veya ilçelerine uygun bir şekilde uyarlama yapabilecek. Havuzda projeler alt yapı, ulaşım, toplu taşıma, sosyal işler, kültürel faaliyetler gibi başlıklar altında yer alacak. Belediye başkan adayları projelere internet üzerinden de ulaşabilecek. AK Parti proje bankası ise bir yandan vatandaştan tam not alan gönüllerine dokunan projeleri Türkiye geneline yaygınlaştırmayı diğer yandan ise proje süreçlerine harcanan zaman ve maliyeti azaltmayı hedefliyor. AK Parti kaynakları birçok belediye başkan adayının bu proje havuzundan yararlanmasını beklediklerini ifade etti. Öte yandan ismi açıklanan belediye başkan adayları sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkan adayları vefa yemekleriyle sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla buluşuyor.