Akar’dan Jeffrey’e PKK ve Münbiç uyarısı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmenin ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi." Bu arada Orgeneral Güler de Suriye konusundaABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileri ve muvazzaf astsubaylarla Etiler Orduevi'nde hafta içi düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Akar, "Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" dedi.