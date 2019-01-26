Beykoz’a metro müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Riva'da vatandaşlarla bir araya gelerek Üsküdar ve Beykoz arasında metro çalışmalarına iki yıl içinde başlama sözü verdi. Üsküdar - Beykoz metro hattında iki yıl içinde ilk kazmanın vurulacağını söyleyen Aydın, Üsküdar- Tokatköy arasındaki 21 kilometrelik güzergâhın ön fizibilite çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Bir terslik olmaması durumunda 2 yıl içinde ilk kazma vurulur, 4 yıl sonra da metro işi biter" dedi. Aydın, "Genelde Beykoz özelde Riva, İstanbul'un en gözde yeri olacak" diye konuştu.