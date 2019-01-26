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Beykoz’a müjdesi

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Beykoz’a metro müjdesi
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Riva'da vatandaşlarla bir araya gelerek Üsküdar ve Beykoz arasında metro çalışmalarına iki yıl içinde başlama sözü verdi. Üsküdar - Beykoz metro hattında iki yıl içinde ilk kazmanın vurulacağını söyleyen Aydın, Üsküdar- Tokatköy arasındaki 21 kilometrelik güzergâhın ön fizibilite çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Bir terslik olmaması durumunda 2 yıl içinde ilk kazma vurulur, 4 yıl sonra da metro işi biter" dedi. Aydın, "Genelde Beykoz özelde Riva, İstanbul'un en gözde yeri olacak" diye konuştu.
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Beykoz’a metro müjdesi
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