CHP-İYİ Parti illeri bölüştü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle başlattığı İyi Parti'yle ittifak görüşmeleri, aradan geçen 4 aylık sürenin ardından dün açıklanan ittifak protokolüyle sona erdi. CHP ve İyi Parti Genel başkanları ittifak protokol��nü CHP yerine İyi Parti Genel Merkezinde açıkladı. Protokole göre, iki parti yerel seçimlere 22'si büyükşehir, 27'si il olmak üzere toplam 49 ilde ittifakla girecekler. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İyi Parti'nin adayları desteklenecek. İki parti arasındaki protokole göre büyükşehirlerde, İyi Parti, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ'da CHP'li adaylara destek verecek. CHP, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Trabzon, Samsun, Sakarya ile Gaziantep'te İyi Parti adaylarına destek verecek. Ağrı, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta CHP İyi Parti'nin adaylarına destek verecek. Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta ise İyi Parti CHP adaylarını destekleyecek. İstanbul'da CHP Esenler, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane'de İyi Parti adayına destek verecek