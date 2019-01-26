Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığıbasın başdanışmanıLütfullah Göktaş VatikanBüyükelçiliği'ne atandı.Mevcut büyükelçiMehmet Paçacı da merkezialındı. Göktaş, Twitter'dayayımladığı mesajda,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınbaşbakanlığı dönemi dedahil olmak üzere 8 yılgörev yaptığını ifade ederek,"Her anlamda dolu dolugeçen sekiz yıl... DeğerliCumhurbaşkanımızın yakınçalışma ekibinde yer almakbaşlı başına bir şeref. Busüre, hayatımın en yoğun,en bereketli, en paha biçilmezdönemini oluşturuyor"diye konuştu. LütfullahGöktaş'ın Türkiye'ninVatikan Büyükelçiliğineatanmasının ardından,Cumhurbaşkanlığı BasınBaşdanışmanı tarafındanyürütülen görevlerin tamamınınProf. Dr. FahrettinAltun yönetimindekiCumhurbaşkanlığı İletişimBaşkanlığı'nca yürütüleceğikaydedildi