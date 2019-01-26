Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçisi oldu

Cumhurbaşkanlığı
basın başdanışmanı
Lütfullah Göktaş Vatikan
Büyükelçiliği'ne atandı.
Mevcut büyükelçi
Mehmet Paçacı da merkezi
alındı. Göktaş, Twitter'da
yayımladığı mesajda,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
başbakanlığı dönemi de
dahil olmak üzere 8 yıl
görev yaptığını ifade ederek,
"Her anlamda dolu dolu
geçen sekiz yıl... Değerli
Cumhurbaşkanımızın yakın
çalışma ekibinde yer almak
başlı başına bir şeref. Bu
süre, hayatımın en yoğun,
en bereketli, en paha biçilmez
dönemini oluşturuyor"
diye konuştu. Lütfullah
Göktaş'ın Türkiye'nin
Vatikan Büyükelçiliğine
atanmasının ardından,
Cumhurbaşkanlığı Basın
Başdanışmanı tarafından
yürütülen görevlerin tamamının
Prof. Dr. Fahrettin
Altun yönetimindeki
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı'nca yürütüleceği
kaydedildi