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Büyükelçisi oldu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçisi oldu
Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı. Mevcut büyükelçi Mehmet Paçacı da merkezi alındı. Göktaş, Twitter'da yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 8 yıl görev yaptığını ifade ederek, "Her anlamda dolu dolu geçen sekiz yıl... Değerli Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde yer almak başlı başına bir şeref. Bu süre, hayatımın en yoğun, en bereketli, en paha biçilmez dönemini oluşturuyor" diye konuştu. Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının Prof. Dr. Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütüleceği kaydedildi
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Lütfullah Göktaş Vatikan Büyükelçisi oldu
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