Makedonya Türkleri’nden Erdoğan’a Münbiç desteği

BUGÜN NELER OLDU

Makedonya'nınGostivar şehrinin Yukarı Banisa köyünde yaşayan Yakup Mehmed, TSK'nın sınır güvenliğine yönelik operasyonlarda gönüllü asker olmak amacıyla Üsküp'te bulunan Türk yetkililere iletmek üzere dilekçe yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın safında durmanın önemine vurgu yapan Balkan Türkü Mehmed "Bizim bizden başka kimsemiz yok" dedi.Dilekçesinde "Anavatanımız bizleri bu zamana kadar nasıl yalnız bırakmadıysa bizler de canımızla kanımızla hazır bekliyoruz" ifadelerini kullanan Mehmed dedesinin Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğünü belirtti. Mehmed ayrıca dilekçesinde "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve askerlilerimizin sonuna kadar yanınızdayız, yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı. SABAH'a konuşan Mehmed, "Anavatanımızda teröristlerle aynı duyguları paylaşanlar var" diyerek sitem etti. "Bizler burada Türk bayrağının dalgalanması için mücadele verirken ülkemizde bayrağımızın kıymetini bilmeyenler utansın" diyen Mehmet, " Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugün anavatanımız yedi düvele karşı mücadele veriyor. Dedelerimiz Çanakkale Savaşı'nda türlü çilelerle cepheye gitmişler, içinden geçtiğimiz zamanın o günden farkı yok. Bende bu yüzden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla dilekçe verdim. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Bugün birlik olma vaktidir, biz Balkanlı Türkler olarak her zaman hazırız" diye konuştu.