Mehmetçik, azılı teröristin peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, il jandarma komutanlığına bağlı özel birliklerin, aralarında 4 milyonluk kırmızı listede aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut, Hejar Çelik, Porsipi kod adlı İshak Özçaktu ile 1.5 milyonluk mavi listede aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek ve Evin Amed kod adlı Yeter Bulut'un da bulunduğu 90 teröristi etkisiz hale getirmek için operasyon önceki gece tamamlandı. Bölgede tuzaklanan 8 kış sığınağında çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öte yandan Ağrı Dağı'nda bir terörist cesedi bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da son bir haftada biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda tanksavar ve plastik patlayıcıların da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi