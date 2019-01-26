Ocağımız, her daim vatanın emrinde

BUGÜN NELER OLDU

Kilis'teyaşayan kalp hastası Ayşe Kurt 72, kanser hastası eşi Hannan Kurt ise 81 yaşında. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'den attıkları kalleş roket evlerinin tepesine düşeli bir yıl oldu. SABAH'a konuşan Kurt çifti, ölümün eşiğinden döndükleri o kalleş saldırının bir yıl sonrasında ay-yıldız sevdalarını dile getirdi. 43 bin lira zarar tespiti yapılan evlerinin devlet tarafından onarıldığını belirten Kurt çifti şunları söyledi:Kahraman Mehmetçik'in verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Rabbim bizi devletsiz, bayraksız, vatansız bırakmasın. Bizim evimiz vatanımız. Ocağımız her daim vatanın ve devletin emrindedir.Devletimizin ve vatanımızın emrinde yaşıyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz'in yanına gitmeye, onlarla beraber olmaya hazırız. Gerekirse orada evlatlarımıza yemek pişirir, erzak taşırız. Gücümüz yettiğince yanlarında oluruz. Rabbim güç verdiğince gerekirse bu yaşımızda top tüfek de tutarız. Bizim nasıl bir millet olduğumuzu dünya biliyor. Bilmeyenler de tarihe baksın, Çanak-kale'yi, İstiklal Harbi'ni okusun. Devletimize ve askerlerimize sınırsız destek vermeye hazırız. Kurt çiftinin kızları Emine Dadak ile eşi İzzettin Dadak ise "Aynı çatı altında yaşayan, Mehmetçik'e ve devletimize her türlü desteği vermeye hazır bir aileyiz" diye konuştu.