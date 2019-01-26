Polis o hesapların peşine düştü.. "Dosyalar incelenmeden takipsizlik verildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanıp itirafçı olan örgüt şüphelilerinin sayısı 35'e yükseldi. Bir kısmı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye edilen itirafçılar, Adnan Oktar'ın adliye yapılanmasıyla terör örgütü FETÖ arasındaki bağlantıları deşifre edip, dosya kapatan FETÖ'cü savcı ve hâkimlerin isimlerini verdi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, itirafçılar, söz konusu savcı ve hâkimlerin, Adnan Oktar ve diğer örgüt üyelerinin aleyhine geçmişte açılan davaları kapattırdıklarını ve haklarındaki şikâyetlere, dosyaları incelemeden takipsizlik kararları verdirdiklerini öne sürdü.

HUKUK GRUBU ÜYESİ

Adnan Oktar ve ekibine yönelik geniş çaplı soruşturma, 11 Temmuz 2018'de gözaltılarla başladı. İlk operasyonda Adnan Oktar ve beraberindeki 135 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel saldırı" suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklandı. İlerleyen günlerde gözaltılar sürerken tutuklanan bazı örgüt şüphelileri de itirafçı olmak için başvurdu. 25 kişi itirafçı olmasına rağmen etkin pişmanlıktan faydalandırılmadı.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan ve tahliye olan örgüt şüphelilerinin en sonuncusu ise örgütün "hukuk grubu" üyesi avukat Gülcan Karakaş oldu. 40 sayfalık ifade veren ve itirafçı beşinci avukat olan Karakaş, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi. İtirafçılar, verdikleri ifadelerde, dosya kapatma ve soruşturma engellemede irtibata geçilen hakim ve savcıların isimlerini verdi. Bu hakim ve savcıların büyük bir kısmının FETÖ bağlantıları nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen isimler olduğu ve incelemeye alındıkları öğrenildi.

TV SUNUCUSU VE EŞİ

İtirafçı ifadelerine göre, FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan "Sır Kapısı" isimli programın sunucusu ve FETÖ firarisi Reha Yeprem ile eşi Özlem Yeprem'in de Adnan Oktar yapılanması ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın kapatılan kanalı A9 TV'deki programların bir dönem müdavimi olan eski manken Yeprem'in, eşi ile birlikte geçmişte Oktar'ın çok sayıda programına ve özel davetlerine katıldığı ve iki örgüt arasında köprü vazifesi gören isimlerden olduğu itirafçı isimlerce belirtildi.

SUÇLAMA 35'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, kara para aklama, şantaj, cinsel istismar, tehdit, iftira, casusluk ve ajanlık faaliyetleri başta olmak üzere 31 farklı nitelikteki suçun yöneltildiği örgütün suç niteliği sayısı itirafçıların verdiği toplam 830 sayfalık ifadelerle birlikte 35'e yükseldi ve yeni suç iddiaları da dosyaya eklendi.

Adnan Oktar itirafçılarının, isimlerine şimdiye kadar ulaşılamayan bazı kripto örgüt üyelerinin de isimlerini verdikleri, bu bilgilerin ışığında önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların yapılabileceği öğrenildi.

AYNI TAKTİĞİ UYGULUYORLAR

Adnan Oktar örgütünün dışarıda bulunan üyelerinin, FETÖ benzeri taktiklerle ayakta kalabilmek için algı operasyonları yaptığı da tespit edildi. Soruşturmada, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden, "son hali" denilerek paylaşılan ve fotoşopla düzeltmeler yapılan saçları boyalı fotoğraflarıyla "Adnan Oktar'ın durumu çok iyi" algısı yaratılmaya çalışıldığı belirlenirken, polisin algı operasyonu yapan sosyal medya hesapları ve sahipleri üzerinde takip ve inceleme başlattığı öğrenildi.