Son dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan ilk olarak Şahinbey Karataş Spor Salonu dışında bulunan vatandaşlara şunları söyledi;

"Gaziantep'i çok sevdik, Gaziantep de bizi çok sevdi. O sevgi bizi öyle yerlere taşıdı ki, şimdi 20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün bir de şimdikini nereden nereye geldik? 16 yılda Gaziantep'e 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Çünkü Gaziantep ve Gaziantepli buna layıktı. Bu Zillet ittifakı'na, Cumhur İttifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu