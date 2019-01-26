‘Sözler tutulmazsa güvenli bölgeyi biz oluşturacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

O ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ: Devletimizin temellerini yıkmak isteyenler farklı olsa da senaryo ve amaç hep aynı. Amaç Türkiye'yi esir etmek, diz çöktürmek. Ama başaramadılar. Onları Cudi, Kandil'de, Tendürek'te gömdük. Onlar çukur açtı biz onları o çukurlara gömdük. Asla bizi bölemeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenler de cevabını alacak, kazdıkları çukurlar mezarları olacak. Suriye, Irak, Kıbrıs, Akdeniz, Balkanlar, uluslararası kurumlarda önümüze engel çıkaranların derdi hep Türkiye ile Türk Milleti ile. Buralarda faaliyetler yürütenlerin hesapları ülkemiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum adaylarını açıkladı

SAHİP ÇIKMIYORUZ: Millet olarak kendi tarih ve kültürümüze gereken önemi vermiyoruz. Ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ciddi çalışma varken, Batı da sadece belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışamaya rastlıyoruz. Ecdat bize çok değerli tarihi ve kültürel miras bırakmış ama bizler buna yeterince sahip çıkıp, geliştirmiyoruz.

KIRK TAKLA ATIYORLAR: Bölgemize yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak bizim Hakka ve hukuka bağlı şekilde yaklaşımımız birlerinin iştahını kabartıyor. Bu cüretle Suriye, Irak gibi bölgemiz insanına bizi izimle ilgisi olmayan topluluklar gibi göstermeye çalışıyorlar. Binlerce kilometre öteden gelip, burnumuzun dibinde silah satanlar bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukuk ve geleceğini koruma gayretimizi durdurmak için kırk takla atıyorlar.

"Darbecilerle beraber olmayacağız"

DAVETE GEREK YOK: Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana Mutabakatı ile zaten bunu imza altına aldık ve bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü terör örgütünün mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Mutabakat baba Esed döneminde imzalandı ve onunla birlikte devam ediyor. Erzurumlular'ın güzel bir lafı var: "Tipiyi yiyen ben titreye sen, bu nasıl iş gardaş." Bölgede yaşanan tüm hadiselerin insani ve siyasi yükünü biz çekiyoruz buna karşılık sahayı başka birileri işgal ediyor. Sorunun çözümü için kurulan masayı başka yerde buluyoruz. Artık bu çarpık düzene müsaade etmeyeceğiz.

KATLİAMI ÖNLEDİK: Fırat Kalkanı Harekâtı ve İdlib mutabakatı ile olayı bir yere getirdik. Rusya ile birlikte İdlib'te vardığımız mutabakat ile sınırlarımızın dibinde yeni bir insani krizin yaşanmasına engel olduk. Sayın Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani ile üçlü zirvelerimizle bunları engelledik. "Münbiç'i temizleyeceğiz" diyenlerin bugün hali ortada. Fırat'ın doğusundaki DEAŞ, PKK, YPG'li tüm teröristleri temizleme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sabrımız sınırsız değildir, bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz. Sınırlarımızın dibinde teröristlerin tehditlerinden korkmaya değil ülkemizin teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli ve tampon bölge tesisi sözünü birkaç içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi taktirde bu bölgeyi biz oluşturacağız.

"Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz"

BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ: Bölgenin gerçek anlamda güvenlik ve işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye. Çünkü bu iş bizim yüreğimizi yakıyor. Güvenliğimizin ihlal edilmesiyle, ülkemizin birlik ve beraberliğine kastı ile 4 milyona yakın sığınmacı ile yüreğimizi yakıyor. Bu meseledeki çözüme katkı sağlayacak, sahadaki kontrolün bizde olması gerekiyor. Bunun dışındaki tüm tekliflere kapalıyız. Eğer bu onurlu duruşun bedeli olacaksa ödemeye hazırız.

ADI VAR KENDİ YOK: Suriye halkını güya güvenliğini sağlamak için kurulan, adı var kendi yok uluslararası koalisyonun güvenli bölgeyi oluşturmasına, güvenliği sağlamasına mümkün görünmüyor. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Birlemiş Milletlerin de (BM) bu işe karşı kabiliyetinin olmadığını dünyadaki pek çok örneğe bakarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar!

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

Bir asır önce manda ve himaye kabul edilemez diyerek dünyaya meydan okuyan Erzurum 15 Temmuz'da da darbecilere Türkiye'yi dar etmiştir. 15 Temmuz gecesi saat 23.15... Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. Darbecilerle anlaşıyor, tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. 'Bana haber verselerdi ben de beklerdim' diyor. Bay Kemal, biz 'Herkes meydanlara' dedik, 'Allah'ına kadar' dedik ve bütün millet sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Sen ise kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın. Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez.

Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe, darbeci varsa biz onların karşısındayız. Mısır'da karşı durduk ve o gün bugüne darbeyi yapanlarla bir kez bile görüşmedik. Şimdi Venezuela'da yapıyorlar. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız, eğer demokrasiye inanıyorsak o halde demokrasinin gereği sandığa saygı duyacağız. Sandıktan milli irade, millet, cumhur var. Bay Kemal işte onlar şüpheli.







CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR

İttifak birliktelik, dayanışmadır. Bunun da ötesinde pazara kadar değil mezara kadar bir birlikteliktir. Adımlarımızı buna göre atmalıyız. Karşımızdaki illet ve zillet ittifakına karşı dikkat edin. Onların içinde neler var biliyorsunuz. Bunların içinde şer ve ihanet var.

AK Parti'nin en güçlü hayat damarlarından biri Erzurum. Cumhur İttifakı'nın karşısında 'zillet ve illet' ittifakı var. Bunlara 31 Mart akşamı en güzel cevabı vermeye hazır mıyız? Biliyorum ki Türkiye'nin dört bir yanındaki Erzurumlular cumhur ittifakının yanında olacaktır. Bu seçimde sizden rekor bekliyorum, sandıkları patlatın.







TEZGÂHLARININ HEPSİNİ YIKTIK

Başkan Erdoğan, Erzurum'daki programı kapsamında kendi isminin verildiği fuar merkezinde AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde partililerle bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:

AK Parti ve Cumhur ittifakı ile dayanışma içinde başarılı şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Gönül huzuru içinde oy vereceğiz. Herhangi bir soruya hiçbir AK Partili izin vermemeli. Alnımızın akıyla, dosta güven, Türkiye düşmanlarına korku salacak bir oranla çıkmamız önemli.

Bu seçimler sadece Türkiye içinde takip edilmeyecek tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. AK Parti acaba ne alacak tüm dünya bunu takip edecek.

Özellikle kayyumlar tarafından yönetilen yerleri AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak boynumuzun borcudur.

Şu anda döviz 5.2'lere düştü. İç ve dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız.

Dış politikada etkili, askeri olarak güçlü Türkiye'yi istemeyenler sahadalar.







BAŞKAN'A 1994'TEN ATIF

Başkan Erdoğan, Dadaşlar diyarı Erzurum'da büyük bir coşku ile karşılandı.Programın yapıldığı salonda Erdoğan'a 1994 atıflı bir sürpriz yaptı. Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk belediye başkan adaylığı sürecinde kullandığı "Tamam inşallah"sloganını salonun her yerine astılar.