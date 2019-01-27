Bahçeli’den Yıldırım’a tam destek

Ak Parti'nin ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti. Yıldırım'ın Kavacık'taki seçim ofisinde gerçekleşen ziyarette Ak Parti ve MHP teşkilatlarının ahenk ve uyum içinde çalışacağına dikkat çekildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Saat 14:45'te gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Bahçeli'yi kapıda karşıladı. İkili yaklaşık yarım saat baş başa görüştükten sonra heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adayları hazır bulundu.

'NET SONUÇ HEDEFLİYORUZ'

TBMM Başkanı ve Ak Parti ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldım toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Seçim gününün son anlarına kadar burada seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Bir yandan AK Parti il-ilçe teşkilatlarıyla, aynı zamanda cumhur ittifakı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz. Ve böylece İstanbul'da güzel bir, net bir sonuç, herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bunun için alanda her iki parti tabanında bir heyecan oluştuğunu ifade etmek isterim. Biz de zaman zaman böyle rastgele sokağa inip seçmenlerimizle bir araya geliyoruz, fevkalade bir karşılama ve ilgi var. İnşallah bu ilgi-alakayı sandığa-oya aktaracağız herhalde istediğimiz sonucu, cumhur ittifakının yerel seçimlerde mutlak başarısını sağlayacağız.

Bugün buraya zatıâlinizin gelmiş olması bize güç vermiştir, şevkimizi, artırmıştır.

"AİLE TOPLANTISI İÇİN BURADAYIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözlerine "Aile toplantısı için buradayız" diyerek başladı. Ardından da konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yaşamış olduğumuz süreç içerisinde Yenikapı ruhuyla başlayan, cumhur ittifakı anlayışıyla süre gelen ve arkasından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olgunlaşması, hayata geçirilmesinde katkı sağlayan bir anlayışın temsilcileri olarak bugün burada bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kalıcı, istikrar sağlayıcı, özellikle de mahalli idareler seçimlerinden sonra yoğun bir program içerisinde Türk milletine hizmeti sunacağı bir dönemin öncesinde mahalli idareler seçimleri farklı bir anlam kazanmaktadır. Mahalli idareler seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini besleyici, kalıcı ve toplum nezdinde de tekrar bir itibar sağlayıcı bir yaklaşım olacaktır. O bakımdan mahalli idareler seçimlerini önemsiyoruz. Bu konuda milliyetçi hareket partisi olarak çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış bulunuyoruz.

'PRENSİBİMİZ BELLİ'

İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi üç büyük şehir başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışmalarına aday çıkartmaksızın katkı sağlamayı prensip olarak kabul etmiştir. O prensip dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şu an cumhur ittifakı yasal olarak mahalli idareler seçimlerinde bir ittifak zemini olmamış olsa dahi ruhen geçmişten bugüne birliktelikle, sağduyulu bir hareketle bugün bu ittifak hayata geçmiş olarak kabul edilmektedir.

Bugün İstanbul'a teşkilatlarımızla cumhur ittifakının anlamı, mahalli idareler seçimlerindeki önemi vurgulayan bir aile toplantısı için gelmiş bulunuyoruz. Böyle bir dönemde kamuoyunda zatıâlinizin cumhur ittifakının ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir adayı olarak genel kabul görmesinden de yararlanarak bugün zatıâlinizi yerinde ziyaret etmek ve sizlere başarılar dilemek arzusuyla buraya gelmiş bulunuyoruz. Burada da yakın, sıcak bir ilgi gördük.

"YILDIRIM AK PARTİ'NİN, AYNI ZAMANDA MHP'NİN DE ADAYIDIR'

Ben şundan emin olmanızı istiyorum: İstanbul'da teşkilatlarımız bütünüyle mevcuttur, çalışmalarını sürdürmektedir. Cumhur ittifakı çerçevesinde üç belediye başkanlığı adaylığı MHP'ye bırakılmıştır, takdimi de yapılmıştır. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her belediye başkan adayı gibi arkadaşlarımız MHP'li olmakla beraber aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu cumhur ittifakının bir parçası olarak çalışacaklar, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün çalışmalarda hem belediye başkanlığı adaylarımızın bulunduğu yerde, hem de belediye başkan adaylarımızın olmadığı yerde hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öngörmüş olduğu çalışmalar doğrultusunda adaylarına katkı sağlayacaktır. Hepsinin ortak kanaati ve bundan hiçbir şekilde taviz vermeyecekleri konu; zatıâlinizin Büyükşehir adayı olarak, cumhur ittifakının adayı olarak görüyor. Aynı zamanda AKP'nin, aynı zamanda da MHP'nin adayı kabul ediyoruz.

'ZİYARET, CUMHUR İTTİFAKI'NA GÜÇ VERDİ'

Heyetler arası görüşmenin ardından ise ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve arkadaşlarının, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kendisini seçim çalışma ofisinde ziyaret etme nezaketinde bulunduğunu belirterek, teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ziyaretinin Cumhur İttifakı'na güç verdiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı esasen Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra Anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayet 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu birliktelik devam etmektedir. Bugün de 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir iş birliği sürdürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İstanbul halkına hizmet etmek, Hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehr'ül emini olmak, büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız. İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız."

'İSTANBUL'DA BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunan değerli bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdiminin kendilerini çok memnun ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Bahçeli, "Bugün MHP'nin değerli milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve TBMM'nin Başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar diledik. MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şeh'rül emin olarak tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin."

KLASİK İTTİFAKI

Klasik otomobillere ilgisiyle bilenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye Binali Yıldırım, ailesine ait 1976 model "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı. Bahçeli çıkışta Yıldırım'ın seçim ofisine geldiği klasik otomobili inceledi.