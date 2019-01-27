Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

KUZEY IRAK'TA TÜRK ÜSSÜ'NE SALDIRI GİRİŞİMİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptığını belirterek, "Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler" dedi.

VENAZUELA'DAKİ GELİŞMELER:



Venezuela'daki problemin barışçıl şekilde çözülmesi gerekir. Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım, halkın sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım.

KIBRIS ZİYARETİ:



Verimli ve başarılı geçti. Kıbrıs sürecinde neler yapacağımızı değerlendirmek için gitmiştik. Federasyon için yapılan müzakereler sonuç vermedi. Kuzey Kıbrıs'ta bazı şeyleri dikte etmeye başladı. Biz de 'Tüm seçenekleri değerlendirelim, hangisiyle sonuca gidebiliriz, bunları konuşalım' dedik. Burada Sayın Akıncı'nın ne dediği önemli.