Erdoğan'dan Antalya'da önemli mesajlar

AK PARTİ ANTALYA ADAYLARI:

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı)

Kemer: Yusuf Üras(Cumhur İttifakı)

Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek(Cumhur İttifakı)

Finike: Nail Dülgeroğlu(Cumhur İttifakı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya adaylarını açıkladı!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

100 MİLYON MADDİ ZARAR OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

"Antalya'daki felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son günlerde yaşadığımız afetlerin ardından da Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. İlgili bakanlarım gerekli çalışmaları yaptı. İl tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir.

GEREĞİ NEYSE YERİNE GETİRECEĞİZ



Gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan rüzgarlar, dev dalgalar gibi afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Bunlar için gereken önlemleri almak elimizdedir.

"100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir"

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNDEN YANA KULLANACAK

Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

"CHP'ye en güzel cevabı Antalya verecek"

BU ŞEHRİ ZİYARET EDEN TURİST SAYISI 12.5 MİLYON OLDU

Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORUZ

Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor.

CHP'YE EN GÜZEL CEVABI ANTALYA VERECEK

Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz.