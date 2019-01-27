BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu karar sonrası sosyal medyada oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı. Yakın zaman önce SABAH'ın Pazar Eki'nde yer alan röportajında sosyal medya sevapları ve günahlarına değinen ve burada "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz" şeklindeki tespitleriyle dikkat çeken Hatipoğlu, eleştirilere kendi Twitter hesabından yanıt verdi. Hatipoğlu, "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana onun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim" diyerek kendisi hakkında linç kampanyası başlatanlara cevap verdi