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’ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Irak’ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üst bölgesine terör saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya ilişkin olarak "Herhangi bir kaybımız yok. Saldırganlar sivillerin arasına girdi, Türk askeri ile yerel halkın arasını bozmak istedi" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Barzani, "Gerekli tedbirleri aldık, soruşturma başlattık" dedi.
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Irak’ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı
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