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Kadınlar yerli ve milli üretim için yarışıyor

Kadınlar ve işbirliğinde hazırlanan “İnovasyonda Kadın Projesiyle” hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Dereceye giren 5 projeye ise 25’er bin TL destek sağlanacak

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Kadınlar yerli ve milli üretim için yarışıyor
KADEM ve MARTEK işbirliği ile hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı başladı. "Projeniz işiniz olsun!" sloganıyla yola çıkarak kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje, bu yıl 275 başvuru aldı.

25 BİN TL DESTEK
TÜBİTAK Marmara Teknokent hakemlerinin, Ar-Ge, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı değerlendirmeleri sonucunda 30 proje belirlendi. Proje sahibi kadınlar 20 Ocak'ta başlayan ve 1 hafta sürecek olan girişimcilik kampında eğitim alıyor. Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 projeye ise 25 bin TL destek ödülü verilecek. Teknoloji ve inovasyon odaklı olması şartı bulunan projelerin yerli ve milli ürüne dönüşebilmesi potansiyeli bulunması gerekiyor. İşte o projelerden bazıları:

SİBER KORUMA DUVARI
Fatma Ertürk (30): Bilgisayar mühendisiyim. Siber güvenlik ve yazılım alanında 8 senelik sektör tecrübem var. Projemiz kritik altyapı tesislerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan milli saldırı tespit ve engelleme sistemi. Yapay zeka tabanlı teknolojiler ile geliştirdiğimiz sistem ile ülkemizin siber omurgasının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

ONLİNE DANIŞMANLIK
Aydanur Aydın (30): Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyenim. Ben mobil tabanlı bakım desteği hazırlıyorum. Projemin adı Pembe Hayat. Özellikle meme kanseri ameliyatı sonrası hastaların kendi sorunlarını yönetebilmede bir referans olabilecek, evde bu sorunlarını çözebilecek bir araç geliştiriyorum. Bu sorunu, evde veya istediği yerde ulaşabileceği cep telefonu uygulamasıyla, hastaneye gitmeden sorununu ortadan kaldırabilecek. Özellikle bu ameliyattan sonra ortaya çıkan daha büyük problemleri mobil aplikasyona yüklediğimiz bilgilerle hiç yaşanmadan çözebiliriz. Aplikasyonda sağlayacağımız online danışmanlık hizmeti ile hasta 24 saat içinde bir sağlık uzmanı tarafından sorusuna cevap bulabilecek. Ben böyle bir iş yapacağım dediğim zaman bana kimse inanmadı. Hala da inanmıyorlar. Ancak bu işi planlayan insanlar bunu misyon ve vizyon edinmişler. Gerçekten çok büyük bir emek harcıyorlar.

YERLİ VE MİLLİ MARKA
İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı: Bu sene bu projenin 4. sününü düzenliyoruz. Her sene yaklaşık 300 civarında kadın başvuruyor. Bu projede bizim için önemli olan fikirlerin inovatif olması. İthalatı azaltacak, ihracata destek olacak, yerli ve milli üretim veya fikre dönüşebilecek projeler olması. Başvuran yaklaşık 300 projeyi ilk olarak 100'e indiriyoruz. Sonra da 30'a indiriyoruz. Bu 30 proje sahibini de kampta eğitime alıyoruz. Bu kapsamda ciddi bir eğitim veriyoruz. Daha sonra 30 projeden ilk 5'i seçerek işini kurması şartıyla 25'er bin TL'yi veriyoruz.

EN İYİLERE TAM DESTEK
Kamp sonunda, en iyi 5 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un da katılımıyla yapılacak gala gecesinde duyurulacak. Proje sahiplerine 25 bin TL destek ödülü ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde 1 yıl yer tahsis edilecek
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Kadınlar yerli ve milli üretim için yarışıyor
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