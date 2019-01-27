Kadınlar yerli ve milli üretim için yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

KADEM ve MARTEK işbirliği ile hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı başladı. "Projeniz işiniz olsun!" sloganıyla yola çıkarak kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje, bu yıl 275 başvuru aldı.TÜBİTAK Marmara Teknokent hakemlerinin, Ar-Ge, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı değerlendirmeleri sonucunda 30 proje belirlendi. Proje sahibi kadınlar 20 Ocak'ta başlayan ve 1 hafta sürecek olan girişimcilik kampında eğitim alıyor. Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 projeye ise 25 bin TL destek ödülü verilecek. Teknoloji ve inovasyon odaklı olması şartı bulunan projelerin yerli ve milli ürüne dönüşebilmesi potansiyeli bulunması gerekiyor. İşte o projelerden bazıları:Bilgisayar mühendisiyim.Siber güvenlik ve yazılım alanında8 senelik sektör tecrübemvar. Projemiz kritik altyapıtesislerini siber saldırılarave operasyonel tehditlerekarşı koruyan milli saldırıtespit ve engelleme sistemi.Yapay zeka tabanlıteknolojiler ile geliştirdiğimizsistem ile ülkemizinsiber omurgasınınkorunmasına katkı sağlamayıhedefliyoruz.Karadeniz TeknikÜniversitesi'nde akademisyenim.Ben mobil tabanlı bakımdesteği hazırlıyorum. Projeminadı Pembe Hayat. Özelliklememe kanseri ameliyatı sonrasıhastaların kendi sorunlarınıyönetebilmede birreferansolabilecek, evde bu sorunlarınıçözebilecek bir araçgeliştiriyorum. Bu sorunu,evde veya istediği yerde ulaşabileceğicep telefonu uygulamasıyla,hastaneye gitmedensorununu ortadan kaldırabilecek.Özellikle bu ameliyattansonra ortaya çıkan dahabüyük problemleri mobil aplikasyonayüklediğimiz bilgilerlehiç yaşanmadan çözebiliriz.Aplikasyonda sağlayacağımızonline danışmanlık hizmetiile hasta 24 saat içinde bir sağlıkuzmanı tarafından sorusunacevap bulabilecek. Benböyle bir iş yapacağım dediğimzaman bana kimse inanmadı.Hala da inanmıyorlar. Ancakbu işi planlayan insanlar bunumisyon ve vizyon edinmişler.Gerçekten çok büyük bir emekharcıyorlar.Bu senebu projenin 4. sününüdüzenliyoruz. Hersene yaklaşık 300 civarındakadın başvuruyor. Buprojede bizim için önemliolan fikirlerin inovatif olması.İthalatı azaltacak, ihracatadestek olacak, yerli vemilli üretim veya fikre dönüşebilecekprojeler olması.Başvuran yaklaşık 300 projeyiilk olarak 100'e indiriyoruz.Sonra da 30'a indiriyoruz.Bu 30 proje sahibini dekampta eğitime alıyoruz.Bu kapsamda ciddi bireğitim veriyoruz. Dahasonra 30 projeden ilk5'i seçerek işinikurması şartıyla25'er bin TL'yiveriyoruz.Kamp sonunda, en iyi 5 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un da katılımıyla yapılacak gala gecesinde duyurulacak. Proje sahiplerine 25 bin TL destek ödülü ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde 1 yıl yer tahsis edilecek