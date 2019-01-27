Kadınlar yerli ve milli üretim için yarışıyor

KADEM ve MARTEK işbirliği ile hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı başladı. "Projeniz işiniz olsun!" sloganıyla yola çıkarak kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması ve bunları nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje, bu yıl 275 başvuru aldı. 25 BİN TL DESTEK
TÜBİTAK Marmara Teknokent hakemlerinin, Ar-Ge, bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı değerlendirmeleri sonucunda 30 proje belirlendi. Proje sahibi kadınlar 20 Ocak'ta başlayan ve 1 hafta sürecek olan girişimcilik kampında eğitim alıyor. Kamp sonunda seçilecek en iyi 5 projeye ise 25 bin TL destek ödülü verilecek. Teknoloji ve inovasyon odaklı olması şartı bulunan projelerin yerli ve milli ürüne dönüşebilmesi potansiyeli bulunması gerekiyor. İşte o projelerden bazıları: SİBER KORUMA DUVARI Fatma Ertürk (30):
Bilgisayar mühendisiyim.
Siber güvenlik ve yazılım alanında
8 senelik sektör tecrübem
var. Projemiz kritik altyapı
tesislerini siber saldırılara
ve operasyonel tehditlere
karşı koruyan milli saldırı
tespit ve engelleme sistemi.
Yapay zeka tabanlı
teknolojiler ile geliştirdiğimiz
sistem ile ülkemizin
siber omurgasının
korunmasına katkı sağlamayı
hedefliyoruz. ONLİNE DANIŞMANLIK Aydanur Aydın (30):
Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nde akademisyenim.
Ben mobil tabanlı bakım
desteği hazırlıyorum. Projemin
adı Pembe Hayat. Özellikle
meme kanseri ameliyatı sonrası
hastaların kendi sorunlarını
yönetebilmede bir
referans
olabilecek, evde bu sorunlarını
çözebilecek bir araç
geliştiriyorum. Bu sorunu,
evde veya istediği yerde ulaşabileceği
cep telefonu uygulamasıyla,
hastaneye gitmeden
sorununu ortadan kaldırabilecek.
Özellikle bu ameliyattan
sonra ortaya çıkan daha
büyük problemleri mobil aplikasyona
yüklediğimiz bilgilerle
hiç yaşanmadan çözebiliriz.
Aplikasyonda sağlayacağımız
online danışmanlık hizmeti
ile hasta 24 saat içinde bir sağlık
uzmanı tarafından sorusuna
cevap bulabilecek. Ben
böyle bir iş yapacağım dediğim
zaman bana kimse inanmadı.
Hala da inanmıyorlar. Ancak
bu işi planlayan insanlar bunu
misyon ve vizyon edinmişler.
Gerçekten çok büyük bir emek
harcıyorlar. YERLİ VE MİLLİ MARKA İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Arzu Odabaşı:
Bu sene
bu projenin 4. sününü
düzenliyoruz. Her
sene yaklaşık 300 civarında
kadın başvuruyor. Bu
projede bizim için önemli
olan fikirlerin inovatif olması.
İthalatı azaltacak, ihracata
destek olacak, yerli ve
milli üretim veya fikre dönüşebilecek
projeler olması.
Başvuran yaklaşık 300 projeyi
ilk olarak 100'e indiriyoruz.
Sonra da 30'a indiriyoruz.
Bu 30 proje sahibini de
kampta eğitime alıyoruz.
Bu kapsamda ciddi bir
eğitim veriyoruz. Daha
sonra 30 projeden ilk
5'i seçerek işini
kurması şartıyla
25'er bin TL'yi
veriyoruz. EN İYİLERE TAM DESTEK
Kamp sonunda, en iyi 5 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Marmara Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un da katılımıyla yapılacak gala gecesinde duyurulacak. Proje sahiplerine 25 bin TL destek ödülü ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde 1 yıl yer tahsis edilecek