Manipülasyona izin vermeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir ve İstanbul'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, seçimlere şaibe karıştırılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.Soylu şunları kaydetti:Son yıllarda sürekli olarakseçim güvenliği üzerindenbir baskı ve kaos oluşturulmayaçalışılıyor. Belli bir takvimlegündeme sürdükleri klişesenaryoları var. Üç aşamalıçalışıyorlar. Birinci aşamadaseçmen askı listeleri üzerinden;sonrasında ifade hürriyetiüzerinden son olarak daoyların sayımı üzerinden birmanipülasyon ortaya koymayaçalışıyorlar. Ya kendi başarısızlıklarınakılıf arıyorlar yada ülkenin seçimler yoluyla,demokratik yollarla tahkimettiği istikrarı bozmayaçalışıyorlar. Önce 'Suriyelileroy kullanacak' spekülasyonunuyapmaya çalıştılar.Buraya gerçek rakam ve bilgilerle cevap verince sus pus oldular. Bu sefer adres taşıma ve ölü seçmen şaibesi ortaya attılar. Buna da hem bakanlık olarak hem de Yüksek Seçim Kurulu, belge ve rakamlarla cevap verdi. Hatta bu hafta ortası Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bölge toplantısında, jandarmamız üzerinden atılmaya çalışılan ahlaksız bir iftiraya tüm hukuki dayanaklarıyla ve rakamlarla cevap verdim.Şimdi sıradaki iftiralarını bekliyoruz. Ancak bizim alnımız aktır, tüm süreçlerimiz şeffaftır, ülkemizdeki bütün hukuk süreçleri eksiksiz çalışmaktadır, tüm anayasal kurumlar da görevinin başındadır. Şunu da net şekilde ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakmayacağız.Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçim ikliminin bozulmasına, Türk demokrasisine iftira atılmasına müsaade etmeyeceğiz.Seçimin tüm süreçlerinikoordinasyon içinde takipetmek ve herhangi bir aksaklığameydan vermemek içinbakanlık merkezimizde birbakan yardımcımızın başkanlığında'seçim koordinasyonkomisyonu' oluşturdukve hemen 2 toplantı gerçekleştirdik.Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde toplam 6 bin 939 personel görevlendirdik ve bu personelin tamamına eğitim verdik. Süreçlerle ilgili kamuoyu ile de sağlıklı bilgi paylaşabilmek maksadıyla valilerimiz basın mensuplarıyla ilgili toplantılar yapacaklardır.Onlıne bağlantı sağlayabildiğimiz polis yaka kameraları alıyoruz. Sayıları 400'ü geçmiş durumda. Normal polis kameraları haricinde bu yeni nesil yaka kameraları, üzerinde taşıyan polisin gördüğü görüntüyü aynı anda canlı olarak merkezden izlenebilmesine imkân tanımaktadır. Mitinglerde, toplumsal olaylarda merkezden risk analizi yapabilmemize ve ekipleri yönlendirmemize imkân tanıyor.Üst araması, x-ray kontrolü, araç altı taraması, hatta araç araması gibi konularda arkadaşlarımız uyanık, aktif ve dikkatli olmalıdır. Özel güvenlik ve polis memuru arkadaşlarımı özellikle buradan ikaz etmek istiyorum: Nezaket içinde, insanları rahatsız etmeden, görevlerimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız.