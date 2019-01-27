MHP’nin 50. yıl albümünde ‘Cumhur İttifakı’ vurgusu

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Milliyetçi Hareket Partisi, kuruluşunun 50. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 9 Şubat 1969'da adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmesinin 50. yıl dönümü partinin kurulduğu Adana'da gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. 9 Şubatta yapılacak kutlamalara özel bir de 50. yıl albümü hazırlayan MHP, hareketin sahaya çıkışını ve kurucu lider Alparslan Türkeş'in kongre sürecini albümde ayrıntılı olarak anlatacak. 1969 ve 2019 yılları arasında Türkiye'nin geçirdiği süreçlerin ve MHP'nin siyasi duruşunun yansıtılacağı albümde Cumhur İttifakı vurgusu da yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de 50.yıla özel mesajlar vereceği albümde, Cumhur İttifakı'nın gelişimi ele alınacak.