Onarılan camide bu kez dua etti

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da 3 yıl önce teröristler tarafından yakılan Kurşunlu Cami'ye gelerek, elini açıp PKK'lı teröristlere beddua eden 68 yaşındaki Gülseher Öner, onarımı tamamlanan ve ibadete hazır hale getirilen tarihi cami önünde gözyaşları içinde duygularını SABAH'a anlattı.Sur'da özerlik bahanesiyle mahallelere hendek açan ve buralara el yapımı patlayıcı döşeyen teröristler Fatihpaşa Mahallesi'nde bulunan ilk Osmanlı eseri 503 yıllık tarihi Kurşunlu Cami'yi ateşe vermiş ve olay yerinden kaçmıştı. Ertesi gün sabah camiye gelen vatandaşlar arasında yer alan Gülseher Öner, ellerini havaya açıp camiyi yakan PKK'lı teröristlere, "Kuran-ı, Allah'ın kitabını yaktınız. Allah'ın evini yaktınız. Keşke evim yansaydı, cami yanmasaydı. Bu nasıl Müslümanlık, Allah sizi ateşinde yaksın" diyerek beddua etmişti. Üç yıl süren onarım çalışmaları sonrasında, yenilenen Kurşunlu Cami'yi gezen Öner, bu defa gözyaşlarını tutamadı.Çocukluğunun Kurşunlu Cami çevresinde geçtiğini ve çok kötü günler yaşadıklarını ifade eden Öner, "Ben caminin çocuğuyum. Ben camide büyüdüm. O gün cami ile birlikte ben de yandım. Allah'a şükür cami yeniden onarıldı. O gün teröristlere beddua ettim, bugün camiyi onaranlara da dua ediyorum. Kurşunlu Cami'nin içinde hendek kurdular, bombalar döşediler. Bombalar nedeniyle camiyi çok kötü duruma düşürdüler. Cami bombalar nedeniyle yandı. Yaşanan olayların içinde kaldık. Çok kötü günler yaşadık. Benim çocukluğum geçti buralarda. Camiye gelip görünce çok üzüldüm, ağladım. Çocukluğum yanıyordu. Evim yanıyordu. Kötü olaylar yaşadık. Üç yıl sonra yeniden geldim buralara. Çok güzel olmuş. Cami yine eski günlerindeki gibi ayakta" diye konuştu.Camide yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Gülseher Öner, Kurşunlu Cami'nin eski günlerine geri dönmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederken, "Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Daha güzel günler olacaktır" dedi. Caminin son halinden oldukça memnun olduğunu belirten Öner, "Kurşunlu Cami çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, tırnağı taşa değmesin. Allah ona hayırlı ömürler versin" ifadelerini kullandı.